Mulher e irmão são assassinados em São Francisco de Paula; suspeito é ex-companheiro, que trocou tiros com a polícia

Vítimas foram alvejadas quando chegavam em casa em um VW Fox. Duas crianças, filhas de Tayla dos Santos Pereira, 30 anos, também estavam no carro, mas não se feriram. Polícia investiga caso como feminicídio e homicídio qualificado

Luca Roth

