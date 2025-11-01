Mulher e irmão são assassinados em São Francisco de Paula; suspeito é ex-companheiro, que trocou tiros com a polícia

Crime aconteceu na noite da sexta-feira (31). Polícia Civil / Divulgação

Tayla dos Santos Pereira, 30 anos, e o irmão dela, Maico Santos da Silva, 38, foram mortos a tiros na noite da sexta-feira (31), em São Francisco de Paula, na Serra.

De acordo com a delegada Fernanda Aranha, as vítimas foram alvejadas quando chegavam em casa, no bairro Vila Eletra, com um VW Fox. Duas crianças, filhas de Tayla, com idades de cinco e oito anos, também estavam no carro, mas não se feriram.

O suspeito, um homem de 41 anos, que é ex-namorado de Tayla, foi localizado na casa dele após o crime e trocou tiros com a Brigada Militar (BM). Ele foi ferido e está hospitalizado, sob custódia.

Foram apreendidas uma espingarda calibre 12, munições, uma touca tipo balaclava e um celular. A polícia instaurou inquérito e investiga o caso como feminicídio e homicídio qualificado.

Em nota, divulgada nas redes sociais neste sábado (1º), a prefeitura de São Francisco de Paula se solidarizou com familiares e amigos das vítimas. Tayla era estagiária na Escola Municipal Glória Eliziário da Silva e, Maico, cuidador na Escola Municipal Vó Beninda.

"Ambos eram grandes parceiros da comunidade escolar, reconhecidos pelo carinho, pela dedicação e pelo compromisso com as crianças e colegas de trabalho", diz trecho da postagem.

Ainda não há informações sobre velório e sepultamento.