Homem é indiciado por homicídio qualificado de educador social em Caxias do Sul

Casa de passagem em que crime aconteceu em Caxias do Sul. Porthus Junior / Agencia RBS

A Polícia Civil remeteu à Justiça nesta quinta-feira (6) a investigação da morte do educador social David Júnior de Oliveira Alves, 39 anos. O crime aconteceu em 18 de outubro em uma casa de passagem de Caxias do Sul. O inquérito indicia um homem de 37 anos pelo assassinato.

De acordo com o delegado Raone Nogueira, titular da Delegacia de Polícia de Homicídios e Proteção à Pessoa de Caxias do Sul, o suspeito foi indiciado por homicídio doloso qualificado, tanto por motivo fútil, em razão de vingança por desentendimento considerado de pequena importância, quanto por meio cruel, configurado pela forma que o suspeito teria assassinado o educador social.

O suspeito, de acordo com a Polícia Civil, continua preso. O homem foi preso em flagrante em 19 de outubro, mesmo dia em que o corpo da vítima foi encontrado. Depois, a prisão foi convertida em preventiva.

Conforme o delegado, mesmo que o inquérito tenha sido remetido, a investigação continua. A polícia aguarda a conclusão de laudos periciais realizados pelo Instituto-Geral de Perícias (IGP). Assim que forem finalizados, também serão encaminhados à Justiça.

O crime

Alves foi visto pela última vez na manhã de 18 de outubro, um sábado, quando trabalhava no Núcleo de Olhar Solidário (Nós), no bairro Pio X — local em que o crime aconteceu. Ele estava no horário de intervalo e não retornou às funções, o que chamou a atenção dos colegas e deu início às buscas no estabelecimento. O corpo foi encontrado quase 24 horas depois, na manhã do domingo, 19 de outubro, em um banheiro no terceiro andar do prédio. A vítima apresentava um corte profundo na lateral do pescoço e outro na mão.