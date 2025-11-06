Polícia

Polícia Civil
Notícia

Homem é indiciado por homicídio qualificado de educador social em Caxias do Sul

Caso aconteceu no dia 18 de outubro em casa de passagem onde o suspeito era acolhido

Luca Roth

Bruno Tomé

