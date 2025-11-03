Homem desobedece ordem de parada da polícia e termina preso após perseguição em Caxias do Sul

Um homem foi preso após tentar fugir da polícia na manhã desta segunda-feira (3), em Caxias do Sul. A fuga começou no bairro Primeiro de Maio e terminou próximo ao Hospital da Unimed. Durante o trajeto, diversos veículos foram danificados.

De acordo com o 12º Batalhão de Polícia Militar (12º BPM), o suspeito foi preso por resistência e direção perigosa. A fuga iniciou após ele ignorar uma ordem de parada, de acordo com os policiais da Brigada Militar (BM).

Durante a perseguição, que passou por ruas centrais e terminou próximo ao hospital, o homem danificou outros veículos e chegou a dirigir na contramão. Ele estava em um carro Ka e foi pego quando atingiu uma grade de proteção.