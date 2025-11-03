Polícia

Direção perigosa
Notícia

Homem desobedece ordem de parada da polícia e termina preso após perseguição em Caxias do Sul

Suspeito ignorou comando da Brigada Militar (BM) no bairro Primeiro de Maio. Além de dirigir na contramão em determinados trechos da cidade, também colidiu com outros veículos até ser preso próximo ao Hospital da Unimed

Pioneiro

