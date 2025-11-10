Polícia

Homem de 41 anos é morto a tiros no bairro Fátima, em Caxias do Sul

Vítima foi identificada como Samuel Pontes. De acordo com a Polícia Civil, ele foi alvejado por ao menos oito disparos de arma de fogo

Pablo Ribeiro

