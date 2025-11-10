Homem de 41 anos é morto a tiros no bairro Fátima, em Caxias do Sul

Ocorrência doi atendida na noite deste domingo (9). Polícia Civil / Divulgação

Um homem de 41 anos foi morto a tiros na noite de domingo (9) no bairro Fátima, em Caxias do Sul. O crime aconteceu por volta das 22h, na Rua Avelino Antônio de Souza, conforme informações repassadas pelo delegado Raone Nogueira, titular da Delegacia de Polícia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DPHPP).

A vítima foi identificada como Samuel Pontes, natural de Caxias do Sul. De acordo com a Polícia Civil, Pontes foi alvejado por ao menos oito disparos de arma de fogo enquanto estava em via pública. A equipe da DPHPP e peritos do Instituto-Geral de Perícias (IGP) estiveram no local para coleta de vestígios e levantamento de informações.

A Brigada Militar (BM) também atendeu a ocorrência após ser acionada por moradores que ouviram os disparos. Ao chegar ao endereço, os policiais encontraram o homem caído no chão. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) esteve no local e atestou o óbito.