Homem de 31 anos é morto a tiros em Carlos Barbosa

Um homem de 31 anos, identificado como Luiz Fernando do Nascimento Deters foi morto a tiros na noite desta segunda-feira (10) em Carlos Barbosa, na Serra. O crime ocorreu por volta das 22h, na Rua Floriano Peixoto, no bairro Dei Fiori.

De acordo com a Brigada Militar (BM), a vítima foi encontrada caída em via pública já sem vida.

Moradores da região relataram terem ouvido disparos pouco antes da chegada da polícia.