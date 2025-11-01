Homem de 29 anos é morto a tiros e Nova Prata registra o primeiro homicídio do ano

Primeira morte violenta do ano em Nova Prata foi registrada no bairro São João Bosco. Polícia Civil / Divulgação

Um homem de 29 anos, identificado pela Polícia Civil como Robson Quevedo, foi morto a tiros na madrugada deste sábado (1º), por volta da meia-noite, em Nova Prata. Segundo a polícia, o crime ocorreu no bairro São João Bosco, onde ele morava.

A suposta arma do crime, uma pistola Glock 9mm, foi localizada pela polícia, que ainda faz buscas pelo assassino.

De acordo com a delegada Liliane Kramm, a morte tem ligação com o tráfico de drogas. Esse é o primeiro homicídio do ano em Nova Prata.