Homem de 28 anos é morto a tiros em praça de Caxias do Sul

Nicolas Diogo de Moraes Machado, 28 anos, foi morto a tiros na noite desta terça-feira (19) em Caxias do Sul, na Serra.
Segundo a Brigada Militar, o crime ocorreu por volta das 22h, em uma praça na Rua Armando Claudino Canalli, em frente à Unidade Básica de Saúde do bairro Jardim Eldorado.
Testemunhas relataram à polícia que viram dois homens atirarem contra a vítima e fugirem a pé logo depois. A motivação do ataque ainda está sendo investigada pela Polícia Civil.
Machado será velado nas Capelas São José, Sala C, no bairro Cruzeiro. O sepultamento está marcado para quinta-feira (20), às 11h, no Cemitério Público Municipal.