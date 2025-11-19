Homem de 28 anos é morto a tiros em praça de Caxias do Sul

Crime foi em frente à Unidade Básica de Saúde do bairro Jardim Eldorado. Polícia Civil / Divulgação

Nicolas Diogo de Moraes Machado, 28 anos, foi morto a tiros na noite desta terça-feira (19) em Caxias do Sul, na Serra.

Segundo a Brigada Militar, o crime ocorreu por volta das 22h, em uma praça na Rua Armando Claudino Canalli, em frente à Unidade Básica de Saúde do bairro Jardim Eldorado.





Testemunhas relataram à polícia que viram dois homens atirarem contra a vítima e fugirem a pé logo depois. A motivação do ataque ainda está sendo investigada pela Polícia Civil.