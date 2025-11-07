Família busca por adolescente de 17 anos desaparecida em Bento Gonçalves

Danieli Vitória, 17 anos, está desaparecida há mais de 24 horas em Bento Gonçalves. A família registrou boletim de ocorrência na Polícia Civil no início da tarde desta sexta-feira (7) e busca pela adolescente que foi vista pela última vez no início da tarde de quinta-feira (6). Ela estava, segundo a família, no bairro Ouro Verde, onde mora com a mãe e duas irmãs.
— Ela sai de ônibus todos os dias às 13h para ir trabalhar em uma loja do Centro e depois vai direto para escola. Ontem (na quinta) não apareceu nem no trabalho e nem na escola. É a minha filha do meio, nunca deu trabalho — relata a mãe, a auxiliar de limpeza Janaína Franco.
Ainda segundo Janaína, as redes sociais da filha foram bloqueadas e ninguém mais da família tem acesso a elas. Quando saiu de casa, vestia uma blusa vermelha, calça jeans e carregava uma mochila verde.
Informações podem ser repassada à Polícia Civil ou pelo telefone (54) 99641-6747.