Família busca por adolescente de 17 anos desaparecida em Bento Gonçalves

Adolescente de 17 anos estuda no turno da noite na Escola Estadual Dona Isabel, no bairro Universitário. Acervo Pessoal / Divulgação

Danieli Vitória, 17 anos, está desaparecida há mais de 24 horas em Bento Gonçalves. A família registrou boletim de ocorrência na Polícia Civil no início da tarde desta sexta-feira (7) e busca pela adolescente que foi vista pela última vez no início da tarde de quinta-feira (6). Ela estava, segundo a família, no bairro Ouro Verde, onde mora com a mãe e duas irmãs.

— Ela sai de ônibus todos os dias às 13h para ir trabalhar em uma loja do Centro e depois vai direto para escola. Ontem (na quinta) não apareceu nem no trabalho e nem na escola. É a minha filha do meio, nunca deu trabalho — relata a mãe, a auxiliar de limpeza Janaína Franco.

Ainda segundo Janaína, as redes sociais da filha foram bloqueadas e ninguém mais da família tem acesso a elas. Quando saiu de casa, vestia uma blusa vermelha, calça jeans e carregava uma mochila verde.