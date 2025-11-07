Polícia

Sumiço
Notícia

Família busca por adolescente de 17 anos desaparecida em Bento Gonçalves

Danieli Vitória foi vista pela última vez no bairro Ouro Verde, onde teria embarcado em um carro por aplicativo com destino ao Centro, onde trabalha

Pedro Zanrosso

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS