Dupla é presa por tráfico de drogas em Bento Gonçalves

Dois homens, de 27 e 23 anos, foram presos nesta terça-feira (25), em Bento Gonçalves, por tráfico de drogas. De acordo com a Polícia Civil, os suspeitos foram flagrados em um apartamento na Rua Ezilio Michelin, no bairro Humaitá.

A investigação da 1ª Delegacia de Polícia de Bento aponta que o apartamento servia para esconder a cocaína que abastecia pontos de venda da cidade. Foram apreendidas 1.326 porções da droga e uma porção não fracionada, o que totaliza cerca de um quilo, além de seis comprimidos de ecstasy, balança de precisão e material para embalo da droga.