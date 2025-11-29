Duas pessoas são presas suspeitas de integrar grupo responsável por extorsões e ataques contra revendas de veículos em Bento Gonçalves

Uma ação conjunta entre a Polícia Civil, Brigada Militar, GAECO/Serra (órgão especializado do Ministério Público) e Guarda Civil Municipal de Bento Gonçalves prendeu dois integrantes de um grupo responsável por extorsões e ataques contra revendas de veículos no município. Os dois foram presos neste sábado (29).

Um homem de 31 anos foi detido em Nova Roma do Sul. Conforme a Polícia Civil, ele tem registros políciais por tentativa de homicídio, extorsão, roubo qualificado, tráfico de drogas, incêndio e receptação. Em Caxias do Sul, foi presa uma mulher de 45 anos, sem antecedentes criminais.

Leia Mais Ação na Rota do Sol alerta motoristas para viagens seguras no verão

A investigação se iniciou em maio, quando um estabelecimento foi alvo de tiros, após o proprietário receber mensagens de WhatsApp exigindo pagamento sob ameaça de violência. Conforme a Polícia Civil, os criminosos ameaçavam empresários afirmando integrar facção criminosa e prometendo atirar, destruir ou incendiar as lojas caso o repasse não fosse feito.

As ocorrências voltaram a ser registradas dos dias 24 e 25 de novembro, quando outros empresários receberam mensagens com ameaças idênticas. De acordo com a investigação da Polícia Civil, no dia 24, uma revenda foi incendiada. No dia 25, outras lojas também foram atacadas. A investigação apontou que os ataques foram arquitetados pelos mesmos autores.