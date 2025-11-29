Polícia

Duas pessoas são presas suspeitas de integrar grupo responsável por extorsões e ataques contra revendas de veículos em Bento Gonçalves

A investigação se iniciou em maio, quando um estabelecimento foi alvo de tiros, após o proprietário receber mensagens de WhatsApp exigindo pagamento sob ameaça de violência

