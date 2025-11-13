Corpo de adolescente desaparecida é encontrado em decomposição em área de mata de Flores da Cunha

O corpo de uma adolescente de 17 anos foi localizado na manhã desta quinta-feira (13) pela Polícia Civil, com apoio do Corpo de Bombeiros, na estrada José Dani, na localidade de Mato Perso, em Flores da Cunha. Ela foi identificada como Alanys da Silva Kening.

A vítima apresentava ferimento provocado por arma de fogo na cabeça. De acordo com a delegada Thais Postiglione Peteffi, a jovem estava desaparecida desde o dia 17 de outubro, quando foi vista pela última vez a pé, na rua, durante a madrugada, em Flores da Cunha.

Ainda conforme a delegada, Alanys não tinha passagens pela polícia e testemunhas devem ser ouvidas para esclarecer a motivação e as circunstâncias da morte.