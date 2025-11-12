Polícia

Ação interestadual
Notícia

Como a denúncia de uma família e a investigação policial em Caxias do Sul chegaram a um abusador sexual infantil no interior do Pará

Homem foi preso na terça (11), no município de Oriximiná. Ele é investigado por trocar mensagens e compartilhar imagens com uma criança de 11 anos da Serra. Delegada orienta que os pais devem monitorar o uso de aplicativos e dialogar com os filhos

Alana Fernandes

