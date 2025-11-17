Com marcas de tiros, homem é encontrado morto dentro de caminhonete em Caxias

Suspeita é que o assassinato tenha ocorrido entre a noite do domingo (16) e a madrugada desta segunda. Polícia Civil / Divulgação

Um homem identificado como Eduardo da Silva Melos, 40 anos, foi encontrado morto na manhã desta segunda-feira (17), no interior de Caxias do Sul. Segundo a Polícia Civil, o corpo estava no banco do motorista de uma caminhonete, na Rua Ângelo Perini, no bairro São Virgílio, por volta das 7h.

A vítima apresentava cerca de cinco perfurações de tiros. Conforme o titular da Delegacia de Polícia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DPHPP), Raone Nogueira, a suspeita é que o assassinato tenha ocorrido entre a noite do domingo (16) e a madrugada desta segunda.

A cena do crime também indica, de acordo com a Brigada Militar (BM), que o veículo Jeep colidiu contra uma mureta, onde acabou parando. Melos era natural de Bom Jesus, nos Campos de Cima da Serra. Até o momento não há informações sobre o velório.