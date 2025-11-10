Cinco das oito galerias da nova cadeia de Caxias do Sul estão prontas

A construção da nova cadeia da Serra é executada pela empresa Verdi Sistemas Construtivos, de Ivoti. Jonathan Silva/Polícia Penal / Divuklgação

Com obras iniciadas em setembro, a nova Penitenciária Estadual de Caxias do Sul (Pecs II e Pecs III), na localidade do Apanhador, tem cinco das oito galerias previstas prontas. O secretário de Sistemas Penal e Socioeducativo, Jorge Pozzobom, acompanhou o andamento dos trabalhos na tarde desta segunda-feira (10).

A estrutura será dividida em dois prédios, com 117 celas em cada e capacidade total de 1.650 vagas masculinas. O projeto ainda prevê uma unidade básica de saúde, lavanderia, cozinha, parlatórios e espaços para ensino e trabalho.

Embora não tenha uma estimativa da porcentagem da obra que já foi concluída, Pozzobom disse que está satisfeito com o andamento do serviço. Segundo ele, a empresa fabrica as celas em outro local. A montagem final é feita no terreno, no Apanhador, o que permite mais agilidade para o processo.

— Ficamos muito felizes com o que vimos da obra, mas, mais felizes ainda, ficamos com a conversa que tivemos com as duas juízas (Joseline Mirele Pinson de Vargas e Paula Moschen Brustolin Fagundes). Tivemos uma conversa muito franca daquilo que nós podemos fazer. Temos que pensar coisas maiores. Temos que pensar o presídio feminino para o futuro, mas, agora, nós estamos montando este presídio com a absoluta transparência — sinaliza o secretário.

Na terça-feira (11), Pozzobom segue a agenda na Serra, com visitas em Vacaria, São Francisco de Paula e Canela. Após, retorna para Porto Alegre.

A construção da nova cadeia da Serra é executada pela empresa Verdi Sistemas Construtivos, de Ivoti, com previsão de entrega para o segundo semestre do ano que vem. O investimento do governo estadual é estimado em R$ 261,9 milhões.

