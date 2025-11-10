Polícia

Cinco das oito galerias da nova cadeia de Caxias do Sul estão prontas

O secretário de Sistemas Penal e Socioeducativo, Jorge Pozzobom, acompanhou o andamento da obra na tarde desta segunda-feira (10). A capacidade total da  penitenciária será de 1.650 vagas masculinas

Alana Fernandes

