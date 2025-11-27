Casal é encontrado morto em casa em Bom Jesus, na Serra; polícia investiga feminicídio seguido de suicídio

Um casal foi encontrado morto na manhã desta quinta-feira (27) em uma propriedade rural na RS-110, em Bom Jesus, na Serra. Segundo informações preliminares do comando do 10° Batalhão de Polícia Militar (BPM), se trata de um feminicídio seguido de suicídio.

A mulher foi localizada, por volta das 10h, caída em frente à casa, sem sinais vitais, com marcas de sangue no rosto e no tórax. Na porta da residência, estava o corpo do homem, que teria tirado a própria vida. Além da Brigada Militar (BM), a Polícia Civil atende a ocorrência e reforça a hipótese inicial de crime de gênero.