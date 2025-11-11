Polícia

Na Serra
Câmeras registram novo caso de agressão a criança em escola de Paraí; educadora foi afastada

Pais de uma menina de dois anos foram informados pela prefeitura, que investiga a conduta da profissional. Em setembro, duas mulheres que atuam no mesmo local foram denunciadas por lesão corporal contra menino

Duda Romagna

Kênia Fialho

