Câmeras registram novo caso de agressão a criança em escola de Paraí; educadora foi afastada

Arquivo pessoal / Reprodução

Imagens de câmeras de segurança mostram uma educadora agredindo uma menina de dois anos em uma escola municipal de Paraí, na serra gaúcha. O episódio teria ocorrido em agosto e seria o segundo caso de violência registrado na instituição neste ano. A servidora foi afastada, e a prefeitura instaurou processo administrativo para apurar a conduta.

Nas imagens, é possível ver uma educadora agarrando a menina e, em outro momento, puxando o cabelo de outra criança. Segundo o pai, a menina faz parte da mesma turma onde, em abril, duas profissionais foram flagradas agredindo um menino de um ano e oito meses.

As duas foram indiciadas por tortura após a conclusão da investigação em setembro e, no mesmo mês, denunciadas pelo Ministério Público pelo crime de tortura qualificada. O MP aponta que o crime foi praticado com lesão corporal, tendo como vítima uma criança, e com causa de aumento de pena por ter sido cometido por agentes públicos. A denúncia foi recebida pelo judiciário e elas já respondem à ação penal, que aguarda a audiência de instrução.

De acordo com o pai, após o primeiro caso, a prefeitura iniciou uma revisão das gravações das câmeras instaladas na escola para identificar possíveis novos episódios de violência. Conforme os registros eram analisados, as famílias das crianças envolvidas eram contatadas.

— Foi um mês de omissão da agressão por parte da escolinha na pessoa da diretora e do poder público municipal. Minha filha vai até o final do ano para a mesma escola, depois vai para outra. Ela mudou muito depois do ocorrido. Estamos levando ela em uma psicóloga infantil — relata o pai.

Segundo ele, a prefeitura teria orientado os responsáveis a não registrarem boletim de ocorrência, alegando que o próprio poder público tomaria essa providência. No entanto, o boletim só foi formalizado após insistência da família, em 11 de setembro.

A menina, que hoje tem quase três anos, frequenta a escola desde os quatro meses. O pai conta que ela chegou a relatar que teria sido agredida por uma professora, mas ele não acreditou inicialmente, pois a profissional já estava afastada há cerca de um mês.

— Ela está bem, mas o que eu, como pai, senti e sigo sentindo é horrível. Não fiz justiça com minhas mãos pois minha filha precisa de mim. Eu vou até o final, quero justiça. E não vou parar até não haver justiça — completa.

O que diz a prefeitura

A prefeitura de Paraí informou que adotou o mesmo protocolo do caso anterior: a servidora foi afastada no mesmo dia em que o fato chegou ao conhecimento da administração. Um processo administrativo foi aberto em agosto e concluído em outubro. A educadora permanece afastada e a exoneração está em análise, afirma a administração.

A prefeitura também destacou que instalou 60 câmeras em salas de aula e áreas comuns de duas escolas municipais. Além disso, foi criado um centro de monitoramento que funciona das 6h às 18h, durante todo o horário de expediente.