Brigada Militar de Caxias do Sul prende suspeito por tentativa de feminicídio em São Leopoldo

A Brigada Militar de Caxias do Sul prendeu, na tarde desta quinta-feira (13), um homem de 41 anos suspeito de ser o autor de uma tentativa de feminicídio, em São Leopoldo, na Região Metropolitana de Porto Alegre.

Segundo a BM, o crime ocorreu na manhã desta quinta. Os policiais foram informados de que o suspeito havia deixado o local em um veículo Ford Fiesta e, então, iniciaram as buscas na região. O homem foi encontrado nas proximidades da Penitenciária Estadual, na localidade do Apanhador, entre Caxias do Sul e São Francisco de Paula.

