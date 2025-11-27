Brigada Militar dá início à Operação Papai Noel em Caxias do Sul 

A ação é realizada simultaneamente em todo o Estado e foi lançada na Praça Dante Alighieri. Comunicação Social 12° BPM / Divulgação

A Brigada Militar de Caxias do Sul deu início, nesta quinta-feira (27), à Operação Papai Noel 2025. A ação é realizada simultaneamente em todo o Estado e foi lançada na Praça Dante Alighieri.

O objetivo é garantir um reforço especial na segurança em um momento em que há mais circulação no comércio, em função das compras de fim de ano e pagamentos do 13º salário e das férias.

A intenção é coibir crimes como furtos e roubos contra comerciantes e consumidores. Dentre as estratégias está a intensificação do patrulhamento a pé e motorizado, além de visitas aos estabelecimentos.

O tenente-coronel Márcio Borba Fernandes, comandante do 12º Batalhão de Polícia Militar (12° BPM), ressalta que esta é uma extensão dos esforços já praticados na Operação Black Friday. A ação foi lançada no dia 17 em parceria com entidades do comércio e outros órgãos de segurança do município.

— Vamos manter o que já iniciamos antes, priorizando a área comercial, seja para a preservação da segurança dos consumidores, seja também para a preservação da segurança dos estabelecimentos comerciais e bancários dessas regiões. E isso não só durante o dia, mas também à noite — sinaliza Fernandes.