Brigada Militar dá início à Operação Papai Noel em Caxias do Sul 

O objetivo é garantir um reforço especial na segurança em um momento em que há mais circulação no comércio, em função das compras de fim de ano e pagamentos do 13º salário e das férias

Alana Fernandes

