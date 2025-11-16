Bento Gonçalves registra dois homicídios num período de três horas neste domingo

Um homem ainda não foi identificado pela Polícia Civil foi morto a tiros na manhã deste domingo (16), no bairro Juventude, em Bento Gonçalves. A ocorrência foi registrada por volta das 11h30min. Essa foi a segunda morte violenta no município num período de menos de três horas no município da Serra.

De acordo com a Brigada Militar, que atendeu a ocorrência, o homem já estava morto, dentro de uma casa, quando a guarnição chegou ao local.

Mais cedo, por volta das 8h50min, outro homem, identificado como Jonatan Felipe Ferrao, de 38 anos, foi encontrado morto em uma rua no bairro Municipal. Conforme a delegada de polícia Raquel Peixoto, a vítima tinha passagens pela polícia por homicídio e roubo.