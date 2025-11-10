Polícia

Bairro Nossa Senhora das Graças
Notícia

Após ferir guarda municipal com faca, mulher é baleada pela Brigada Militar em Caxias do Sul

De acordo com BM, ela estaria em surto e ateando fogo em pertences de uma vizinha quando foi abordada por agentes e por uma equipe do Samu 

Pioneiro

