Após ferir guarda municipal com faca, mulher é baleada pela Brigada Militar em Caxias do Sul

Uma mulher foi baleada na noite de domingo (9), no bairro Nossa Senhora das Graças, em Caxias do Sul, após reagir a uma abordagem da Guarda Municipal. De acordo com a Brigada Militar (BM), ela estaria em surto e teria ferido um agente com uma faca.

O disparo, feito por um policial militar, atingiu o braço da mulher. Já o agente da Guarda Municipal teve um pequeno corte na mão. Os dois foram encaminhados para atendimento médico e passam bem.

Conforme a BM, a mulher foi abordada por dois guardas municipais e uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) quando estaria ateando fogo a pertences de uma vizinha.

A mulher resistiu à abordagem e teria sacado uma faca, passando a ameaçar o agente da guarda municipal. Segundo a polícia, foram usadas armas não letais e mesmo assim, a mulher não teria se acalmado.