Um caso em 30 dias: Caxias do Sul registra em setembro o menor índice de roubo de veículos da série histórica

Setembro registrou apenas um caso de roubo de veículo. Porthus Junior / Agencia RBS

Caxias do Sul registrou apenas um roubo a veículo em setembro. É o menor índice da série histórica, que tem os dados registrados desde janeiro de 2010 pelo Estado. O número demonstra o avanço no combate ao crime, que em setembro de 2016 chegou a ter 106 casos em um único mês — o pico no município.

O ano de 2016 também foi o que mais registrou roubos a veículos: 974. No ano passado, Caxias chegou ao menor índice da série, com 112 casos. Até o momento, em 2025, foram 58 roubos registrados.

Número de roubos

2025

Primeiro semestre : 43 roubos e 35 veículos recuperados.

: 43 roubos e 35 veículos recuperados. Segundo semestre: 15 registros e 19 veículos recuperados*

* Dado contabilizado até setembro

2024

Primeiro semestre: 68 registros e 43 veículos recuperados (12 fraudes)

68 registros e 43 veículos recuperados (12 fraudes) Segundo semestre: 44 registros e 36 veículos recuperados (20 fraudes)

De acordo com o titular da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) da Polícia Civil, Luciano Righes Pereira, a redução pode ser creditada a movimentos como a integração das forças de segurança pública, bem como a implantação do sistema de cercamento eletrônico.

Pereira recorda também que uma redução histórica passou a ser notada a partir de dezembro de 2019. Naquele momento, a Draco destinou uma equipe específica para apurar esse tipo de delito. A delegacia é a responsável pela investigação desse tipo de crime.

— Primeiro, o estreitamento dos canais de informações entre as forças de segurança pública, o que permite um maior fluxo e dinamismo na troca de informações em tempo real, principalmente entre Polícia Civil e Brigada Militar. Essas informações permitem a identificação de grupos atuantes e de possíveis suspeitos. Também a implantação do sistema de vídeo monitoramento e a investigação qualificada, que se deve à utilização de todos os meios possíveis de produção e a destinação para uma equipe específica para esse tipo de delito — detalhou o delegado.

O comandante do 12º Batalhão de Polícia Militar (12º BPM), o tenente-coronel Márcio Borba Fernandes, relatou que setembro contou também com uma operação específica da Brigada Militar (BM) para coibir esse tipo de crime. A estratégia foi planejada depois de uma leve subida de registros em agosto, quando dez casos foram computados.

— Nós adotamos medidas específicas. Então, lançamos uma operação durante o mês de setembro. Intensificamos abordagens de veículos nos locais e horários de maior incidência deste tipo de crime — descreveu o comandante, lembrando que reuniões são realizadas entre as forças de segurança rotineiramente.

Outra atuação também está nos presídios, como lembra o delegado. Com apoio da Polícia Penal, também são identificados casos em que as ordens para estes crimes vêm de dentro das casas prisionais.

O delegado da 7ª Delegacia Penitenciária Regional, Eder Carlos Schilling, detalha que são situações também de trocas de informações de inteligência, sistemas de informação com anuência judicial, além de monitoramento e presença ostensiva por meio de fiscalização de prisão domiciliar.

Sistema de monitoramento auxilia na investigação de casos e combate ao crime. Porthus Junior / Agencia RBS

Fraudes a seguro também são combatidas

Outro ponto destacado é a troca de informações com a Polícia Civil, a partir do setor de inteligência do batalhão. A partir dessa cooperação, casos de fraude a seguros também são identificados — outra situação que passou a ser verificada no município pelas forças de segurança.

— Nossa inteligência, em regra, já está orientada para, nos casos de registro de roubo de veículo, buscar informações junto ao sistema de monitoramento público ou privado. Ou seja, as câmeras, que muitas vezes nos dão ali fortes elementos para configurar uma fraude — explicou o tenente-coronel.

O titular da Draco acrescentou que quatro casos de fraude foram registrados apenas em setembro. Até o momento, no segundo semestre, foram oito fraudes identificadas. No primeiro semestre, foram nove. No ano passado, foram 32 casos.

Como explicou Pereira, a fraude é cometida com um falso registro de roubo, com o objetivo de obter vantagem financeira. Como lembrou o delegado, quem comete esse tipo de crime responde pelo crime de estelionato (tipificado pelo inciso V do § 2º do artigo 171 do Código Penal). A pena é de um a cinco anos de prisão.

— Foi identificada a fraude de seguro, como nós identificamos. Assim, é instaurado inquérito policial e esse cidadão vai responder a um inquérito, com posterior indiciamento e também uma ação penal pelo delito de fraude a seguro — destacou o delegado.