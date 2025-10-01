Polícia

Índice positivo
Notícia

Um caso em 30 dias: Caxias do Sul registra em setembro o menor índice de roubo de veículos da série histórica

Dados são computados desde 2010. Pico do município chegou a ser de 106 casos em julho de 2016. Trabalho da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) da Polícia Civil, em conjunto com outras forças de segurança, ajudou no combate à prática criminosa na cidade

Bruno Tomé

