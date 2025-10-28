Trio é preso com armas, drogas e R$ 6,2 mil em Nova Prata

Três homens de 20, 21 e 24 anos foram presos com armas e drogas na noite desta segunda-feira (27), em Nova Prata, na Serra. De acordo com a Brigada Militar, em um VW Gol e em uma casa, no bairro Retiro, foram apreendidos uma pistola calibre 9mm, um revólver calibre .38, munições e carregadores para as armas.
Além disso, os PMs localizaram porções de cocaína e de maconha, R$ 6,2 mil em dinheiro, quatro câmeras de videomonitoramento e uma balaclava.
O trio foi conduzido à delegacia de Lagoa Vermelha por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo e, na sequência, ao sistema prisional.