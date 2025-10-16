Polícia

Na Serra
Notícia

Suspeitos de homicídio, adolescentes mortos em confronto com a polícia em Garibaldi são identificados

Com eles foram apreendidas uma submetralhadora calibre 9mm e duas pistolas calibres .380 e .765

Luca Roth

