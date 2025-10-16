Suspeitos de homicídio, adolescentes mortos em confronto com a polícia em Garibaldi são identificados

BM apreendeu armas e quatro placas balísticas. Brigada Militar / Divulgação

O Instituto-Geral de Perícias (IGP) identificou, por meio das impressões digitais, os dois adolescentes mortos em confronto com a Brigada Militar (BM) na madrugada desta quinta-feira (16), em Garibaldi.

São eles Biéler Fabiano da Rosa Carvalho, 15 anos, natural de Tenente Portela, e Andrierry Souza Mendes, 17, que nasceu em Itaqui. O caso aconteceu em uma tentativa de abordagem a um GM Onix, tripulado pela dupla, no bairro Três Lagoas.

Segundo a BM, a equipe foi recebida a tiros por Carvalho e Mendes, que desceram do veículo vestindo coletes balísticos. Os PMs revidaram e mataram a dupla.

De acordo com a BM, Carvalho e Mendes são suspeitos de terem cometido um homicídio momentos antes do confronto. Na outra ocorrência, Antônio Marco Junior, 47, de Tiradentes do Sul, foi assassinado a tiros no bairro Fenachamp.

Com eles, foram apreendidas uma submetralhadora calibre 9mm, duas pistolas calibres .380 e .765 e quatro placas balísticas, além de munições nas armas. O carro em que trafegavam estava em situação de furto/roubo.