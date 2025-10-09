Suspeito de matar a ex-companheira com um tiro na cabeça vai a júri na próxima semana em Caxias do Sul

Está programado para a próxima quarta-feira (15) o julgamento de Rodinei de Oliveira, suspeito de ter matado Ellen Varela da Silva em 20 de janeiro de 2023. Ele era ex-companheiro da vítima, e o caso é tratado como feminicídio.

Ellen foi morta com um tiro na cabeça por volta das 21h50min do dia 20 de janeiro de 2023 na Rua Claudir Paulo Belenzier, no bairro Centenário. O casal estava separado havia uma semana. Na noite do crime, Ellen havia voltado para casa onde vivia com Rodinei para buscar pertences pessoais.

O suspeito foi preso três dias após o crime, quando se apresentou à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam). Na ocasião, a Deam já havia iniciado a investigação do feminicídio e solicitado a prisão preventiva do homem.