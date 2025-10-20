Polícia

Preso no RS
Notícia

Suspeito de assalto de R$ 14 milhões em aeroporto de Caxias é preso: "Um dos mais perigosos do país", diz delegado

Crime, que aconteceu em junho de 2024, é considerado um dos maiores roubos que já aconteceram no Estado. Mais de R$ 14 milhões foram roubados. PM e um dos assaltantes foram mortos durante confronto

Vitor Rosa

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS