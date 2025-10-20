Suspeito de assalto de R$ 14 milhões em aeroporto de Caxias é preso: "Um dos mais perigosos do país", diz delegado

Crime, que aconteceu em junho de 2024, é considerado um dos maiores roubos que já aconteceram no Estado. Porthus Junior / Agencia RBS

Um homem suspeito de ter planejado e executado o assalto ao avião-pagador no Aeroporto de Caxias do Sul foi preso pela Polícia Federal (PF) nesta segunda-feira (20), em Osório, no Litoral Norte do estado.

O suspeito foi identificado como Luiz Fernando Ciareli, de 37 anos. Ele é considerado "um dos mais perigosos" assaltantes de cargas e de bancos do Brasil, segundo Marcio Teixeira, delegado da Delegacia de Repressão aos Crimes contra o Patrimônio e Tráfico de Armas (Delepat) da PF, responsável pela investigação.

De acordo com a PF, Ciareli teria participado de assaltos em Cordeirópolis (SP), Camanducaia (MG), Araçatuba (SP) e Piracaia (SP).

— Ele é um dos assaltantes a carga e bancos mais conhecidos e perigosos do país. Ostenta mandado de prisão em aberto em Araçatuba, que está sendo cumprido simultaneamente com o nosso em razão do ataque à aeronave. Há evidências concretas de que participou de outros roubos com domínio de cidade em diversos estados do Brasil e que vivia com falsa identidade pra não ser reconhecido — diz o delegado.

O crime em Caxias do Sul, que aconteceu em junho do ano passado, é considerado um dos maiores roubos que já aconteceram no Estado. Mais de R$ 14 milhões foram roubados. Um policial militar, Fabiano Oliveira, e um dos assaltantes foram mortos durante o confronto a tiros (relembre, abaixo, o crime).

Em agosto deste ano, 22 pessoas foram indiciadas pela Polícia Federal na conclusão da segunda fase da investigação sobre o crime. Elas se somam aos 17 suspeitos já apontados na primeira etapa.

Os crimes atribuídos aos suspeitos incluem latrocínio, falsificação de símbolo, explosão, falsificação de identidade, adulteração veicular, usurpação de função pública, posse de arma de uso restrito, lavagem de dinheiro e organização criminosa com uso de arma de fogo.

Relembre o crime

Na noite do assalto, a ação teve início um pouco antes das 19h, quando nove criminosos se aproximaram do aeroporto caxiense em três caminhonetes pretas — uma Frontier, uma Outlander e uma Santa Fé. O voo com os R$ 30 milhões chegaria às 19h na aeronave de modelo King Air C90 Gti.

Para acessar a pista, os bandidos uniformizados caracterizaram os dois primeiros veículos com emblemas da PF e acessórios como o giroflex. A intenção era enganar funcionários e vigilantes do terminal. O terceiro veículo ficou em frente ao portão 2 do aeroporto para servir de apoio na fuga.

A ação, como registraram as câmeras do Hugo Cantergiani, começou exatamente às 19h27min, no mesmo portão. Após três pessoas serem feitas de reféns, seguranças foram rendidos e obrigados a colocar o dinheiro nas caminhonetes. O grupo reuniu-se na Santa Fé para o início da fuga, mas foi surpreendido pela Brigada Militar. Na troca de tiros, o 2º sargento Fabiano Oliveira foi morto aos 47 anos.

Após o tiroteio, fugiram na Santa Fé e na Outlander com R$ 14,4 milhões. A Frontier ficou para trás com um dos criminosos mortos e R$ 15,6 milhões.