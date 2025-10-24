Polícia

Investigação
Notícia

Suspeitas de torturarem e manterem mulher em cárcere privado por cinco meses são presas em Vista Alegre do Prata

Operação resultou na prisão preventiva de quatro mulheres, entre elas as proprietárias da casa noturna em que vítima trabalhava. Motivação do crime, conforme investigação da Polícia Civil, seriam alertas de uma "entidade religiosa"

Pioneiro

