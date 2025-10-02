Quatro mulheres são investigadas por cárcere privado e tortura no interior de Vista Alegre do Prata 

Caso aconteceu em uma casa noturna na Linha Bento Gonçalves, interior de Vista Alegre do Prata. 3ª CIA INDEPENDENTE - NOVA PRATA / Divulgação

Uma ação da Brigada Militar realizada em uma casa noturna no interior de Vista Alegre do Prata, na Serra, resultou na prisão de quatro mulheres. Elas são suspeitas de terem mantido uma vítima em cárcere privado e a torturado. O caso aconteceu na tarde da quarta-feira (1°), na linha Bento Gonçalves.

As suspeitas presas têm entre 45 e 31 anos. A vítima, uma mulher de 30 anos, foi encontrada pelos policiais trancada em um dos cômodos do estabelecimento. Ela apresentava lesões pelo corpo.

Aos policiais, a mulher alegou que estava sendo mantida em cárcere pelas proprietárias do local. A vítima também relatou sofrer tortura física e psicológica constantes, não receber alimentos e ser obrigada a trabalhar na casa noturna.

Os crimes teriam acontecido por cerca de quatro meses. Nesse período, as proprietárias teriam confiscado documentos pessoais e o celular da vítima. A mulher foi levada para atendimento médico em um hospital da região.

No local foram apreendidos um caderno de anotações, um facão, um bastão com pregos, sete celulares, um veículo Citröen/C3 e pouco mais de R$ 1,4 mil em dinheiro.

As quatro suspeitas foram encaminhadas para a Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA) de Lagoa Vermelha. Após o registro da ocorrência, elas foram liberadas. O caso deve ser investigado pela Polícia Civil.



