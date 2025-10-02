Polícia

Quatro mulheres são investigadas por cárcere privado e tortura no interior de Vista Alegre do Prata 

A vítima, uma mulher de 30 anos, foi encontrada pelos policiais trancadas em um cômodo de uma casa noturna. Ela alegou que sofria violência física e psicológica e estava sendo obrigada a trabalhar há cerca de quatro meses 

