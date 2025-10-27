Polícia não descarta latrocínio em caso de homem morto por asfixia em Flores da Cunha

A Polícia Civil investiga as circunstâncias da morte de um homem encontrado na tarde deste domingo (26) em uma residência no bairro Pérola, em Flores da Cunha. Segundo a delegada Suelen Breda Panizzon, a principal hipótese é de homicídio, embora não esteja descartada a possibilidade de latrocínio (roubo seguido de morte).
De acordo com a Brigada Militar (BM), o corpo foi localizado por volta das 15h40min. A vítima, Mauro Rodrigues Fernandes, 35 anos, já estava sem vida e apresentava sinais compatíveis com possível morte por asfixia.
Conforme a delegada, o caso segue em investigação pela Delegacia de Polícia de Flores da Cunha.