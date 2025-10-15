Polícia

"Céu Fechado"
Notícia

Polícia deflagra, em Caxias, operação contra entrega de drogas e celulares em presídios com uso de drone

Ação, liderada pela Draco, cumpriu 21 mandados de busca e apreensão em Brochier, Vale Real e Butiá, além da cidade da Serra

Luca Roth

