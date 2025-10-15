Polícia deflagra, em Caxias, operação contra entrega de drogas e celulares em presídios com uso de drone

A Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) de Caxias do Sul deflagrou na manhã desta quarta-feira (15) a Operação Céu Fechado, que investiga quadrilhas especializadas na entrega de drogas e celulares em presídios do Estado com uso de drones.

Os agentes da Polícia Civil cumpriram 21 mandados de busca e apreensão em Caxias, Brochier, Vale Real e Butiá. A maioria das ações policiais ocorreu na cidade da Serra.

De acordo com o delegado Luciano Righes Pereira, até o momento, um homem foi preso por posse irregular de arma de fogo e crime contra a fauna. O suspeito foi capturado em uma chácara na localidade de Apanhador, em Caxias.

A investigação indica que os criminosos adquirem as drogas e telefones e, na sequência, entregam aos apenados do sistema prisional com drones. O esquema de distribuição ocorre em nível estadual, conforme Pereira.