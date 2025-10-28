Polícia

Serra
Notícia

Polícia de Caxias tenta identificar vítimas torturadas em esquema de agiotagem; vídeos mostram agressões com choque, taco e arma

Imagens foram localizadas no celular de um homem de 47 anos identificado como o agressor pela polícia. Investigação aponta que agiotas vendem dívidas para organizações criminosas

Alana Fernandes

