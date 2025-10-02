Polícia Civil prende suspeitos de envolvimento na morte de homem encontrado em cascata de Caxias

Prisões ocorreram nos bairros Jardim América e Reolon. Polícia Civil / Divulgação

A Polícia Civil de Caxias do Sul prendeu, nesta quinta-feira (2), um homem e uma mulher suspeitos de envolvimento no assassinato de Felipe Hewi Welkysan de Campos Solano, 28 anos. O corpo dele foi encontrado no dia 7 de setembro, com marcas de tiros, em uma cascata na localidade de Santa Justina, Linha 30.

Chamada de Operação Justina, a ação cumpriu três mandados de busca e apreensão e dois mandados de prisão temporária. O homem tem 19 anos e foi detido no bairro Jardim América. Durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão no endereço dele, os policiais encontraram um revólver calibre .38 com numeração raspada e munições.

Já a mulher presa tem 24 anos e não possui antecedentes policiais. Ela foi localizada no bairro Reolon. A motivação para o assassinato e o local onde Solano foi morto ainda estão em investigação da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa.