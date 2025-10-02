Polícia

Investigação
Notícia

Polícia Civil prende suspeitos de envolvimento na morte de homem encontrado em cascata de Caxias

Vítima, natural de Belém (PA), foi assassinada a tiros. Corpo foi localizado no dia 7 de setembro, na localidade de Santa Justina

Alana Fernandes

