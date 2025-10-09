Polícia Civil prende suspeito de roubar farmácias em Caxias do Sul

Um homem de 25 anos, suspeito de roubar farmácias na área central de Caxias do Sul, foi preso temporariamente por agentes da 1ª Delegacia de Polícia na manhã desta quinta-feira (9).

Segundo as investigações, ele teria praticado ao menos três assaltos, entre agosto e outubro. O suspeito, que visava os produtos dos estabelecimentos, foi detido no Centro. Segundo a Polícia Civil, as investigações prosseguem para conversão da prisão preventiva.

