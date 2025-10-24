Polícia

Inquérito
Notícia

Polícia Civil investiga mulher de Antônio Prado suspeita de lesar interessados em obter a cidadania italiana

Seis grupos familiares acusam empresária de sumir com o dinheiro pago para que fossem realizados os trâmites legais junto ao consulado

Pedro Zanrosso

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS