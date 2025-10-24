Polícia Civil investiga mulher de Antônio Prado suspeita de lesar interessados em obter a cidadania italiana

A Polícia Civil de Antônio Prado instaurou um inquérito e trata inicialmente como estelionato o caso de uma empresária suspeita de dar golpes envolvendo a obtenção de cidadanias italianas.

A identidade da investigada não foi divulgada pela polícia, que recebeu a denúncia de seis grupos familiares. De acordo com o delegado Luciano Pereira, os valores de cada uma das vítimas varia entre R$ 12 e R$ 18 mil. Elas acusam a empresária de não dar mais respostas sobre os processos.

— Estamos contatando todo o grupo lesado para chegar ao valor preciso do prejuízo sofrido e entender como funcionava o esquema criminoso. Cópias dos contratos vão ajudar a entender o que ficou tratado entre as partes e o que não foi cumprido por ela— diz Pereira.