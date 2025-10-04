Polícia Civil deve investigar disparos que atingiram casa noturna na Estação Férrea, em Caxias do Sul

A Polícia Civil de Caxias do Sul deve investigar uma ocorrência de disparos de arma de fogo que atingiram uma casa de festas na Estação Férrea, na madrugada deste sábado (4). Ninguém ficou ferido.

Ao menos dois tiros teriam atingido a porta do estabelecimento, por volta de 5h30min, segundo relatos de uma fonte ouvida pela reportagem. A origem dos disparos, de acordo com ela, é desconhecida.

Segundo a delegada Alessanda Xavier, um homem de 31 anos registrou ocorrência na manhã deste sábado (4). Ele alegou que teria se desentendido com outro homem no local, foram retirados do ambiente e que, após, ouviu tiros. Ele não ficou ferido.

O caso será encaminhado para investigação 1ª Delegacia de Polícia.