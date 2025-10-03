Polícia

Denúncia
Notícia

Polícia Civil de Bento Gonçalves investiga suposto abuso de autoridade da Guarda Municipal contra vendedor ambulante 

O inquérito foi aberto por meio de uma solicitação do Ministério Público. O fato ocorreu em setembro deste ano, após uma fiscalização de venda de produtos irregulares no centro da cidade

Renata Oliveira Silva

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS