Polícia Civil de Bento Gonçalves investiga suposto abuso de autoridade da Guarda Municipal contra vendedor ambulante 

A Polícia Civil de Bento Gonçalves abriu um inquérito para investigar um suposto abuso de autoridade de guardas civis municipais (GCM) durante uma abordagem contra um vendedor ambulante no centro da cidade, no dia 9 de setembro. A solicitação foi encaminhada pelo do Ministério Público (MP) após uma denúncia da deputada estadual Laura Sito (PT).

Conforme as informações divulgadas no ofício enviado pela deputada ao MP, o vendedor é um imigrante senegalês e, na data, estava comercializando produtos como ambulante na área central. Após a chegada das equipes da Fiscalização Municipal e da Guarda Civil Municipal, segundo testemunhas e vídeos divulgados nas redes sociais, os guardas "o agrediram e o enforcaram durante a abordagem".

Na mesma data, a GCM divulgou uma nota esclarecendo que tinham recebido uma denúncia sobre a venda de produtos irregulares e foram até o local verificar, porém, o homem teria reagido a ação: "Durante a abordagem, os fiscais solicitaram ao indivíduo que entregasse os materiais irregulares para apreensão, porém o mesmo reagiu de forma agressiva não querendo entregar os produtos irregulares, momento em que investiu contra a guarnição. Diante da situação, foi imediatamente contido e encaminhado à Delegacia de Polícia para as devidas providências legais".

Leia Mais Surto da forma grave da doença na Serra acende alerta para cuidados com a meningite

A partir da denúncia da parlamentar ao MP, a promotora Lisiane Messerschmidt Rubin solicitou a "instauração de Inquérito Policial para apuração da prática, em tese, de delito de abuso de autoridade". Além disso, expediu um ofício à Secretaria de Segurança Pública Municipal para esclarecimentos.

A titular da 1ª Delegacia de Polícia (1ª DP), Raquel Peixoto, informa que o inquérito já foi aberto, mas ainda não há data de conclusão.

Leia Mais Quatro mulheres são investigadas por cárcere privado e tortura no interior de Vista Alegre do Prata

O que diz a prefeitura

Em nota, a prefeitura de Bento Gonçalves destacou que a abordagem "seguiu critérios técnicos e legais" e que "há supervisão interna e canais de controle que asseguram que a atuação esteja em conformidade com a lei e com os princípios de respeito aos direitos humanos". Confira a nota completa abaixo:

"Sobre o episódio ocorrido em 9 de setembro em Bento Gonçalves, a atuação dos agentes da Guarda Civil Municipal foi executada em apoio à fiscalização, após denúncia de comércio irregular. Toda abordagem da Guarda Civil Municipal segue critérios técnicos e legais, com uso adequado e proporcional da força, aplicados conforme a necessidade de cada situação.

A Guarda Civil Municipal recebe treinamentos contínuos em técnicas de abordagem, mediação de conflitos e uso progressivo da força. Além disso, há supervisão interna e canais de controle que asseguram que a atuação esteja em conformidade com a lei e com os princípios de respeito aos direitos humanos.