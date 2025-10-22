Polícia

Em investigação 
Notícia

Pai de santo é preso por suspeita de violação sexual e fraude contra mulheres durante rituais religiosos em Caxias do Sul 

Ao menos três vítimas foram identificadas pela Polícia Civil. O homem teria cometido os crimes durante sessões individuais de banhos de descarrego 

Pioneiro

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS