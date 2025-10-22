Pai de santo é preso por suspeita de violação sexual e fraude contra mulheres durante rituais religiosos em Caxias do Sul 

Um homem de 53 anos, cuja identidade não foi divulgada, foi preso preventivamente, na manhã desta quarta-feira (22), por suspeita de violação sexual e fraude. A prisão foi efetivada pela equipe da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), a pedido da 4ª Vara Criminal da Comarca de Caxias do Sul.

Segundo divulgado pela Polícia Civil, o homem atua como pai de santo e teria se aproveitado da posição de líder religioso para praticar atos libidinosos contra ao menos três vítimas.

Leia Mais Operação da Guarda Municipal de Caxias localiza dois foragidos

Em todos os casos, as vítimas teriam buscado o pai de santo para solucionar problemas pessoais. Ainda segundo a polícia, elas faziam sessões individuais com o homem e, durante os banhos de descarrego, os crimes teriam sido cometidos.

A investigação da Polícia Civil apontou que ele se aproveitaria da fé das vítimas, alegando que as violações sexuais seriam parte dos rituais e que seriam necessárias para que elas alcançassem os resultados almejados.