Pai de santo é preso por suspeita de violação sexual e fraude contra mulheres durante rituais religiosos em Caxias do Sul 

Um homem de 53 anos, cuja identidade não foi divulgada, foi preso preventivamente, na manhã desta quarta-feira (22), por suspeita de violação sexual e fraude. A prisão foi efetivada pela equipe da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), a pedido da 4ª Vara Criminal da Comarca de Caxias do Sul.
Segundo divulgado pela Polícia Civil, o homem atua como pai de santo e teria se aproveitado da posição de líder religioso para praticar atos libidinosos contra ao menos três vítimas.
Em todos os casos, as vítimas teriam buscado o pai de santo para solucionar problemas pessoais. Ainda segundo a polícia, elas faziam sessões individuais com o homem e, durante os banhos de descarrego, os crimes teriam sido cometidos.
A investigação da Polícia Civil apontou que ele se aproveitaria da fé das vítimas, alegando que as violações sexuais seriam parte dos rituais e que seriam necessárias para que elas alcançassem os resultados almejados.
A polícia não informou para qual penitenciária o pai de santo foi encaminhado.