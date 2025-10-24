Operação prende oito pessoas e apreende armas, drogas e R$ 500 mil em Caxias do Sul 

A operação apreendeu armas, fuzis, drogas e dinheiro em cinco endereços 12º BPM / Divulgação

Uma operação envolvendo vários órgãos de segurança prendeu oito pessoas e apreendeu armas, munições, drogas e cerca de R$ 500 mil em dinheiro nos bairros Jardim América e Panazzolo, em Caxias do Sul, na manhã desta sexta-feira (24). A ação teve como foco a repressão de um grupo envolvido com crimes de tráfico de drogas e homicídios.

Os cumprimentos dos mandados de busca e apreensão foram realizados em cinco endereços. Nos locais, os policiais prenderam oito envolvidos e apreenderam: oito armas de fogo, incluindo dois fuzis, além de munições de diversos calibres (.38, 9mm, .556 e .12), grande quantidade de drogas, além de aproximadamente R$ 500 mil em dinheiro, valor ainda em conferência.

