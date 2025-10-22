Operação da Guarda Municipal de Caxias localiza dois foragidos

Uma faca foi apreendida com um dos presos. Guarda Municipal / Divulgação

Uma operação realizada nas proximidades de casas de passagem de Caxias do Sul prendeu, nesta terça-feira (21), quatro homens, dois deles com mandados de prisão expedidos pela Justiça.

As prisões realizadas pela Guarda Municipal ocorreram nos bairros Medianeira, Marechal Floriano e Cidade Nova.

Na primeira delas, a equipe foi acionada por denúncias de perturbação e ameaças a pedestres nas proximidades do Centro Pop Rua. A abordagem ocorreu no bairro Medianeira e com o homem de 36 anos foi encontrada uma faca. Natural de Caxias do Sul, ele possui, segundo a prefeitura, registros por lesão corporal, ameaça, posse de entorpecentes, vias de fato e tráfico de entorpecentes.

No bairro Marechal Floriano, em frente a outro serviço de acolhimento, um homem de 43 anos, natural de Porto Alegre, tinha contra si um mandado de prisão por receptação.

O terceiro homem preso também estava foragido. Ele tem, segundo a Guarda Municipal, 31 anos e passagens por porte ilegal de arma de fogo, crime de trânsito e tráfico de drogas.