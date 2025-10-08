Polícia

Polícia Federal
Notícia

Operação contra abuso sexual de crianças e adolescentes prende homem que compartilhava conteúdos com morador de Caxias

Dois mandados de busca e apreensão foram cumpridos na Serra; preso em Ceilândia tem 29 anos e também produzia os materiais, segundo a polícia

Pedro Zanrosso

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS