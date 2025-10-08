Operação contra abuso sexual de crianças e adolescentes prende homem que compartilhava conteúdos com morador de Caxias

A Operação Proteção Integral 3, da Polícia Federal, que cumpriu 182 mandados de busca e apreensão e 11 mandados de prisão preventiva simultâneos nesta quarta-feira (8), prendeu, em Ceilândia (DF), um homem de 29 anos que compartilhava conteúdos de pedofilia com um morador de Caxias do Sul.
Após as investigações, o suspeito foi identificado pela delegada Aline Martinelli, titular da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) de Caxias, que representou pela sua prisão preventiva:
— Após a troca de informações com a Polícia Federal verificou-se que ele era um dos indivíduos que mais compartilhava material desta espécie no Distrito Federal. O suspeito foi também autuado em flagrante porque produzia conteúdo sexual com crianças e adolescentes e possuía vasto material de abuso sexual. Era um predador sexual de muitas vítimas, de todas as idades.
Em Caxias, a 2º Delegacia de Polícia Civil e a Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) cumpriram dois mandados de busca e apreensão. Ninguém foi preso.