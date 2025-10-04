Mulher é condenada por morte de filho recém-nascido em Bento Gonçalves

Acusada de sufocar e matar o filho recém-nascido em Bento Gonçalves, uma mulher, que não teve a identidade divulgada, foi condenada a dois anos e oito meses de detenção em regime aberto pelo crime de infanticídio pelo Tribunal de Júri. A sentença foi definida na última quinta-feira (2) pela juíza Fernanda Ghiringhelli.

Conforme a denúncia do Ministério Público (MP), o crime foi cometido em 25 de outubro de 2017. Na época, a ré tinha 22 anos e cometeu o crime no banheiro da própria residência.

Conforme o relato do MP, logo após o nascimento, a mulher rompeu o cordão umbilical e asfixiou o filho até a morte. A intenção, segundo a promotoria, seria esconder quem era o verdadeiro pai. A mulher teria iniciado um relacionamento e não teria contado sobre a gravidez, que seria de uma relação anterior.

De acordo com o Tribunal do Júri, o crime foi tipificado como infanticídio por conta do estado puerperal (ou seja, o período de pós-parto) da ré. Na visão da Justiça, a condição pode afetar a estabilidade emocional e a capacidade de discernimento da mãe no momento do fato.