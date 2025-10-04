Polícia

Infanticídio
Notícia

Mulher é condenada por morte de filho recém-nascido em Bento Gonçalves

Caso aconteceu em 2017. Ré foi acusada pelo sufocamento do bebê logo após o nascimento. De acordo com o Ministério Público (MP), intenção dela seria esconder quem era o verdadeiro pai 

Pioneiro

