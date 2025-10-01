Morre mulher que ficou ferida em incêndio em casa, em Santo Antônio de Castro, no interior de Carlos Barbosa

Após 12 dias internada no Hospital de Pronto Socorro (HPS), em Porto Alegre, morreu nessa quarta-feira (1°) Juracy Fátima Zonatto, 61 anos. Ela ficou ferida em 20 de setembro após sofrer queimaduras decorrente de um incêndio que atingiu a casa em que estava. A residência ficava na localidade de Santo Antônio de Castro, interior de Carlos Barbosa.

Juracy foi encaminhada pelos bombeiros de Garibaldi ao Hospital Tacchini, em Bento Gonçalves, onde recebeu o primeiro atendimento. Contudo, no mesmo dia, foi encaminhada para o HPS, hospital referência no tratamento de queimaduras. No entanto, ela não resistiu à gravidade dos ferimentos e morreu. Ainda não há informações sobre a despedida.

O incêndio que culminou na morte da mulher é investigado pela Polícia Civil de Carlos Barbosa. Isso porque, antes do fogo atingir a casa, um homicídio aconteceu no local. Leonir Dias Freitas, 40 anos, foi encontrado morto na residência, que fica às margens da RS-453.