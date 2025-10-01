Polícia

Em investigação 
Notícia

Morre mulher que ficou ferida em incêndio em casa, em Santo Antônio de Castro, no interior de Carlos Barbosa

No mesmo local um homem foi encontrado morto. Ele apresentava ferimentos causados por uma arma de fogo. A Polícia Civil de Carlos Barbosa trata o caso como duplo homicídio e busca entender a motivação e os autores do crime 

Pioneiro

