Membros carbonizados e indícios de abuso sexual: polícia começa a colher depoimentos para apurar caso de possível feminicídio em Caxias 

A Polícia Civil começa nesta segunda-feira (13) a colher depoimentos de familiares e testemunhas para apurar o caso da morte de Joseane Delmiro da Silva, 23 anos, em Caxias do Sul. Ela foi encontrada com a parte superior do corpo carbonizada por volta das 18h de sexta-feira (10), próximo ao Complexo Esportivo da Zona Norte, no loteamento Portal da Maestra.
A vítima também apresentava indícios de que sofreu abuso sexual — o que ainda será confirmado ou não por laudo pericial. De acordo com a delegada Thalita Giacomitti Andrich, titular da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), essas condições, apontadas inicialmente no cadáver, levam à hipótese de feminicídio.
Joseane, que morava perto do complexo, não era vista por familiares desde a quarta-feira (8). A polícia acredita que ela tenha sido assassinada entre a quarta e a quinta (9).
A causa da morte será esclarecida com o resultado da necropsia. A perícia também deve dizer se o crime ocorreu onde o corpo foi encontrado. O prazo de conclusão do inquérito é de 30 dias.
Até o momento, nenhum suspeito foi localizado. Este é o segundo feminicídio registrado em Caxias neste ano.