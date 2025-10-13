Polícia

Investigação
Notícia

Membros carbonizados e indícios de abuso sexual: polícia começa a colher depoimentos para apurar caso de possível feminicídio em Caxias 

Corpo de Joseane Delmiro da Silva, 23 anos, foi encontrado próximo ao Complexo Esportivo da Zona Norte, na sexta-feira passada

Luca Roth

