Justiça do Trabalho condena dono de haras de Farroupilha que torturou funcionário a pagar R$ 350 mil por danos morais coletivos  

O Ministério Público do Trabalho (MPT-RS) anunciou nesta quarta-feira (29) uma nova condenação a Ari Glock Júnior. O empresário, veterinário e dono de um haras no interior de Farroupilha foi sentenciado pela Justiça do Trabalho a pagar R$ 350 mil por danos morais coletivos.

A sentença, proferida por Eduardo Batista Vargas, juiz substituto da Vara do Trabalho de Farroupilha, é embasada em uma série de crimes cometidos em agosto de 2021. Na época, Glock sequestrou, torturou, estuprou e tentou matar um ex-funcionário que ele suspeitava ter roubado uma quantia em dinheiro da empresa. O MPT-RS confirmou que a defesa do empresário perdeu o prazo para recorrer da decisão e não pode mais apresentar recurso.

Procurada, a defesa informou que em ambos os processos, Glock "cumprirá o que foi determinado pelo Juízo dentro do que sua capacidade financeira permitir".

Em junho deste ano, Glock foi condenado em uma ação penal movida pelo trabalhador. Nesse processo, ele foi condenado a 42 anos e 10 meses de reclusão em regime fechado pelos crimes de tortura, estupro, sequestro, roubo e tentativa de homicídio. Também foi determinado o pagamento de R$ 300 mil de indenização à vítima e R$ 54 mil por danos materiais, ambas acrescidas de correção monetária e juros.

Dessa forma, Glock acumula cerca de R$ 700 mil em pagamentos indenizatórios decorrentes dos processos. O valor de R$ 350 mil estabelecidos pelo MPT-RS será destinado para projetos sociais definidos pelo órgão.

Vítima apresentou incapacidade para retornar ao trabalho

Em junho desse ano, quando ocorreu o julgamento penal de Glock, a a defesa da vítima, um homem de 42 anos, alegou que ele não possui mais condições de retornar ao trabalho. A situação foi confirmada por um laudo de exame de corpo de delito complementar e uma perícia, que confirmaram a incapacidade permanente devido às lesões sofridas.

Conforme o promotor de Justiça Ronaldo Lara Resende, o homem passa por tratamento psicológico e psiquiátrico pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Ele também apresenta limitações de movimentos e teve que passar por uma cirurgia para ligar cinco segmentos na coluna.

O promotor também indicou que os pais da vítima, um casal de agricultores, precisou se afastar das atividades no plantio e colheita para cuidar do filho.

Relembre o caso

Glock, proprietário de um haras em Farroupilha, suspeitava que a vítima havia furtado R$ 20 mil. Segundo a denúncia do Ministério Público, no dia 9 de agosto de 2021, ele iniciou uma série de agressões, com o objetivo de obter uma confissão do funcionário no próprio local.

Conforme a acusação, a vítima foi imobilizada no chão, com as mãos e o pescoço amarrados por uma corda. Ele também foi submetido a coronhadas, choques elétricos, golpes de facão e a um disparo de arma de fogo que atingiu um dos dedos do pé direito. Também foi vítima de estupro no local. O celular do funcionário foi retirado pelo proprietário do haras, que buscava informações sobre o suposto furto.

Após ser abandonado em via pública, o homem foi socorrido por pessoas que passavam pelo local. No dia seguinte, depois de receber alta hospitalar, ele foi sequestrado novamente e mantido em cárcere privado, sofrendo uma nova série de agressões para que revelasse o paradeiro do dinheiro.

Durante esse período, teve a orelha queimada com cigarro, álcool jogado sobre a queimadura, dedos apertados com alicate, agulhas inseridas sob as unhas, cinco dentes arrancados e os cabelos cortados com uma máquina de tosquiar animais. Foi levado até um penhasco, na Linha Boêmios, onde foi forçado a pular. Após a queda, conseguiu recobrar a consciência e pedir socorro. O réu ainda teria ordenado o roubo de roupas, documentos e objetos pessoais da vítima.

— Esse roteiro que começa no dia 9 de agosto e termina no dia 11 de agosto, com a crueldade, a premeditação, o conjunto de atos, a sequência e o tempo que tudo isso levou, eu nunca tinha visto nesses 25 anos que eu atuo no tribunal do júri — revela Resende.

Conforme o promotor de Justiça, outros três envolvidos, sendo dois que trabalhavam para o condenado, ainda devem ser levados a júri. Cada um deles tem diferente nível de participação no caso.