Justiça do Trabalho condena dono de haras de Farroupilha que torturou funcionário a pagar R$ 350 mil por danos morais coletivos  

Pagamentos indenizatórios somam R$ 700 mil. Crimes aconteceram em agosto de 2021, quando ele suspeitou que a vítima roubou uma quantia em dinheiro da empresa. O homem foi sequestrado, torturado e estuprado 

