Identificado jovem assassinado no bairro Planalto, em Caxias do Sul 

A Polícia Civil identificou como Gustavo Dutra Padilha, de 23 anos, o homem morto a tiros em um estabelecimento comercial do bairro Planalto, em Caxias do Sul, na tarde de domingo (19).

De acordo com a Brigada Militar (BM), equipes foram acionadas por volta das 17h30min na Rua Natal Idalino Fadanelli. Chegando no local, encontraram o homem já sem vida.

De acordo com o delegado Raone Nogueira, da Delegacia de Polícia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DPHPP), ele foi atingido por sete tiros.