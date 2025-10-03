Homem que matou namorada grávida em Caxias do Sul é preso pela PRF em Vacaria 

Um homem de 40 anos, cuja identidade não foi divulgada, foi preso na manhã desta sexta-feira (3) na BR-116, em Vacaria. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), que realizou a prisão, o homem em questão estava foragido da Justiça pelos crimes de feminicídio e aborto. A PRF não soube informar há quanto tempo ele estava foragido.

Os crimes que ele cometeu aconteceram em 2009, em Caxias do Sul. Segundo informações compartilhadas com a PRF pela 1ª Delegacia de Polícia Civil de Caxias do Sul, o homem esfaqueou e matou a namorada, que estava grávida. A ação teria acontecido na frente dos filhos do casal.

Na abordagem realizada, o homem foi localizado pelos policiais quando chegava à Vacaria. Ele estava em um carro Mitsubishi Lancer. Segundo os policiais, ele teria saído de Caxias do Sul para evitar a prisão.