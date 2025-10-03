Polícia

Violência contra a mulher 
Notícia

Homem que matou namorada grávida em Caxias do Sul é preso pela PRF em Vacaria 

Apesar do crime ter acontecido em 2009, homem estava foragido da Justiça. A polícia não soube informar há quanto tempo ele estava se escondendo das forças de segurança 

Pioneiro

