Homem morre ao tentar invadir casa e brigar com morador em Fazenda Souza, em Caxias do Sul

Um homem de 27 anos que estaria tentando invadir uma residência foi morto pelo próprio morador, de 46 anos, no começo da manhã deste domingo (5), em Caxias do Sul.
A ocorrência foi registrada por volta das 5h no distrito de Fazenda Souza. A vítima foi identificada como Lucas Fonseca Ferreira.
De acordo com o delegado Raone Nogueira, titular da Delegacia de Homicídios de Caxias do Sul, o morador não utilizou objetos ou armas e, a princípio, o caso é tratado como de legítima defesa.
Conforme aponta a investigação, os dois homens teriam entrado em luta corporal após a tentativa de invasão. O delegado descreveu que não teria ocorrido alguma interação, como discussão, entre os envolvidos. O morador também teve ferimentos no rosto, nos braços e nas costas:
— O que temos de informação até agora é que a violência aconteceu a partir do momento em que houve a violação de domicílio: o morador saiu para a porta de entrada, ocorreu a luta e aconteceu o fato.
A motivação da invasão que teria acontecido também é investigada pela polícia. Nogueira relata que o morador, em depoimento, disse não saber quem era o outro homem e nem por qual motivo teria tentado entrar no local.
— O morador apenas informou que ele percebeu a invasão pelo sistema de monitoramento de câmera que ele tem. Mas o motivo da invasão ele não tem ideia. A princípio, o depoimento dele indica que ele não sabia e não conhecia direito o homem que terminou entrando, não sabia o nome, apenas conhecia visualmente ali, de vez em quando, ele passando na rua — contou o delegado da Polícia Civil.
Conforme o delegado, o homem morto seria alguém que já teria sido visto transitando pela região, segundo informações colhidas, e até então, nunca teria tido problemas com outros moradores.
A ocorrência foi registrada como lesão corporal seguida de morte. O delegado destaca que a motivação e a dinâmica completa do caso seguem em investigação. O inquérito policial foi instaurado e tem prazo de 30 dias para conclusão - podendo ser prorrogável por mais 30 dias.