Homem é morto a tiros no bairro Planalto em Caxias do Sul 

Um homem, de 23 anos, foi morto a tiros em um estabelecimento comercial do bairro Planalto, em Caxias do Sul, na tarde deste domingo (19).
De acordo com informações da Brigada Militar (BM), equipes foram acionadas por volta das 17h30min na rua Natal Idalino Fadanelli. Chegando no local, encontraram o homem já sem vida.
Segundo a BM, dois suspeitos, apontados como autores do crime, fugiram antes da chegada da polícia.
O local foi isolado e as providências foram repassadas à Polícia Civil e ao Instituto Geral de Perícias (IGP), que conduzem as investigações.