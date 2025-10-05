Homem é morto a facadas em praça em Ipê, na Serra

Um homem de 25 anos foi morto a facadas na noite de sábado (4), por volta das 22h45min, em Ipê, na Serra. Identificado como Samuel Rodrigues da Rosa, ele foi agredido em uma praça no bairro Cruzeiro.

A vítima chegou a ser socorrida pelos bombeiros de Antônio Prado e encaminhada ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos no pescoço e no abdômen.

Conforme o delegado plantonista Rafael Keller, o autor dos golpes é um homem de 70 anos que morava junto com a vítima. Eles não tinham relação de parentesco.

Leia Mais Adolescentes usaram conhecimentos do projeto Bombeiro Mirim durante acidente com incêndio em Porto Alegre

Ainda de acordo com o delegado, os dois teriam discutido em casa. O idoso confessou o crime e alegou legítima defesa, mas a ocorrência será investigada pela Polícia Civil.