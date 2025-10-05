Polícia

Violência
Notícia

Homem é morto a facadas em praça em Ipê, na Serra

Vítima chegou a ser socorrida pelos bombeiros de Antônio Prado e encaminhada ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos no pescoço e no abdômen

Gabriela Alves

