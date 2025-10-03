Polícia

Feminicídio
Notícia

Homem é condenado a 37 anos de prisão por matar ex-companheira a facadas em São Marcos

O julgamento foi realizado nesta sexta-feira (3). Vítima foi assassinada no momento em que chegava em casa, em setembro de 2024

Alana Fernandes

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS