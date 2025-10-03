Homem é condenado a 37 anos de prisão por matar ex-companheira a facadas em São Marcos

Um homem, cuja identidade não foi divulgada, foi condenado a 37 anos e quatro meses de prisão, em regime fechado, pela morte da ex-companheira, em São Marcos, no ano passado. O julgamento foi realizado nesta sexta-feira (3).

Rafaela dos Santos foi morta a facadas na madrugada de 26 de setembro. O crime aconteceu na Rua Ângelo Siota, no bairro São José, no momento em que a vítima chegava em casa. O homem chegou a fugir, mas foi capturado horas depois em uma ação conjunta da Brigada Militar e da Polícia Civil.