Homem é baleado em Linha Julieta, no interior de Farroupilha  

Um homem de 28 anos, cuja identidade não foi divulgada, foi ferido por tiros na tarde desta sexta-feira (10). O caso aconteceu em Linha Julieta, interior de Farroupilha.

Conforme a Brigada Militar, a vítima foi atingida no braço e na perna. O homem foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado ao Hospital São Carlos. Ele ficou em observação e não corre risco de vida.

